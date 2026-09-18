Ученые разработали метод быстрого и надежного строительства на Марсе

Первым людям на Марсе сразу понадобится надёжное укрытие. Но строить на соседней планете куда сложнее, чем на Земле: марсианская поверхность — почти безвоздушный вакуум, постоянно бомбардируемый радиацией, а температура регулярно опускается до минус … .