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Нескучные технологии

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Ученые разработали метод быстрого и надежного строительства на Марсе

Ученые разработали метод быстрого и надежного строительства на Марсе

Первым людям на Марсе сразу понадобится надёжное укрытие. Но строить на соседней планете куда сложнее, чем на Земле: марсианская поверхность — почти безвоздушный вакуум, постоянно бомбардируемый радиацией, а температура регулярно опускается до минус … .

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