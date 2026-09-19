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Gold Weekly

Gold Weekly

Gold Weekly Micro Gold Futures COMEX_MINI:MGC1! SMASHHH96 We have a Failed 2 Down coming out of a FVG looking to take longs at this entry point to the next pivot which will be my tp.

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