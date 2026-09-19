Gold Weekly Micro Gold Futures COMEX_MINI:MGC1! SMASHHH96 We have a Failed 2 Down coming out of a FVG looking to take longs at this entry point to the next pivot which will be my tp.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым