Путин подписал новый закон о доплате к пенсии. Кто ее получит?

Путин утвердил дополнительные выплаты инвалидам I группы и пенсионерам от 80 летВиталий Белоусов/РИА Новости Путин подписал закон о повышении пенсии для россиян старше 80 лет, а также для инвалидов I группы, кроме инвалидов с детства.