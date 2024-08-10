Путин подписал новый закон о доплате к пенсии. Кто ее получит?

Путин утвердил дополнительные выплаты инвалидам I группы и пенсионерам от 80 летВиталий Белоусов/РИА Новости Путин подписал закон о повышении пенсии для россиян старше 80 лет, а также для инвалидов I группы, кроме инвалидов с детства.
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