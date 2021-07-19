Вашингтон продвигает меньшего брата

Достаточно хорошо известно, что внутри коллективного Запада наиболее крепким союзом является отнюдь не НАТО, а коалиция пяти англосаксонских стран: США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая ЗеландияБРИТАНИЯ ПРОБУЕТСЯ НА РОЛЬ ГЛАВНОГО КУРАТОРА УКРАИНЫ Достаточно хорошо известно, что внутри коллективного Запада наиболее крепким союзом является отнюдь не НАТО, а коалиция пяти англосаксонских стран: США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия (две последние страны членами НАТО не являются).