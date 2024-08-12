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Каждый пятый россиянин путешествует с рабочими целями

Каждый пятый россиянин путешествует для выполнения служебных поручений. Чаще всего в командировку отправляются специалисты из сферы продаж, маркетологи, консультанты в различных сферах, аудиторы и бухгалтеры, инженеры и технические специалисты, менеджеры по проектам, руководители высшего звена.

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