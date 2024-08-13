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ВС РФ остановили бесконтрольное передвижение ВСУ в Курской области

ВС РФ остановили бесконтрольное передвижение ВСУ в Курской области

Бесконтрольное передвижение украинских подразделений на курском направлении остановлено. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

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