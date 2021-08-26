Официально: смарт-телевизоры Xiaomi Mi TV 5X получат порты HDMI 2.1 с поддержкой режима Auto Low Latency Mode

Компания Xiaomi продолжает тизерить особенности смрат-телевизоров Mi TV 5X. Что на этот раз Китайский производитель опубликовал очередной постер линейки, согласно которому телевизоры получат порты HDMI 2.
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