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Энтони Дэвидсон о скорости Хэмилтона: «Вся проблема была в характеристиках. С машинами с граунд-эффектом у Льюиса не сложилось»

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Энтони Дэвидсон считает, что возвращение Льюиса Хэмилтона к борьбе за самые высокие места в нынешнем сезоне обусловлено изменением конструкции болидов.

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