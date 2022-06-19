Popcaketv

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Ви решил бросить Чонгука ради известной певицы и признался ей в любви: «Мне нравится Леди Гага»

Ви решил бросить Чонгука ради известной певицы и признался ей в любви: «Мне нравится Леди Гага»

Тэхен (Taehyung) редко говорит о тех людях, которые ему симпатизируют в силу своей скромности, но иногда из-за избытка чувств он не может сдерживать эмоции и выражает благодарность селебрити, которые его вдохновляют.

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