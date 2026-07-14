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Аргументы и Факты

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Al-Monitor: США могут возобновить масштабные бои против Ирана после выборов

Al-Monitor: США могут возобновить масштабные бои против Ирана после выборов

Соединенные Штаты Америки могут возобновить полномасштабные боевые действия против Ирана после проведения промежуточных выборов в конгресс, пишет американский портал Al-Monitor, ссылаясь на высокопоставленного дипломата, работающего в стране Персидского залива.

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