Al-Monitor: США могут возобновить масштабные бои против Ирана после выборов

Соединенные Штаты Америки могут возобновить полномасштабные боевые действия против Ирана после проведения промежуточных выборов в конгресс, пишет американский портал Al-Monitor, ссылаясь на высокопоставленного дипломата, работающего в стране Персидского залива.
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