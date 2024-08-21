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Обстановка в Курской области на 21 августа: В бою погиб 42-летний актер, дроны на проводах, Вылазка ВСУ – из-за провала на Донбассе

Обстановка в Курской области на 21 августа: В бою погиб 42-летний актер, дроны на проводах, Вылазка ВСУ – из-за провала на Донбассе

За сутки потери ВСУ составили до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники REUTERS Потери Украины перевалили за 4 тысячи Более 4 тысяч военнослужащих потеряли ВСУ в Курской области с начала вылазки.

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