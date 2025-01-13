Продажи автомобилей Jeep в США падают шестой год подряд

Производитель кроссоверов и внедорожников закончил 2024 год в минусе на девять процентов. За двенадцать месяцев покупателей нашли 587 725 автомобилей Jeep, хотя маркетологи не раз заявляли об амбициях ежегодно продавать по миллиону единиц только на рынке США.