Барнаульский депутат помог нуждающимся семьям собрать детей в школу

30 школьников накануне Дня знаний получили наборы канцелярии Нуждающимся семьям помогли собрать детей в школу / Фото: партия "Новые люди" Депутат Барнаульской Думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин вручил наборы канцелярии 30 школьникам накануне Дня знаний.
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