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Новости Омска

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Средняя зарплата в Омской области, по данным статистиков, превысила 68 тыс

Средняя зарплата в Омской области, по данным статистиков, превысила 68 тыс. рублей. Здесь можно узнать, в каких сферах, по официальной информации, самые высокие заработки.

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