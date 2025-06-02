Средняя зарплата в Омской области, по данным статистиков, превысила 68 тыс. рублей. Здесь можно узнать, в каких сферах, по официальной информации, самые высокие заработки.
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Средняя зарплата в Омской области, по данным статистиков, превысила 68 тыс. рублей. Здесь можно узнать, в каких сферах, по официальной информации, самые высокие заработки.