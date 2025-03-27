Мусор, антисанитария и крысы: на месте пожара в отеле на ул. Павлюхина образовалась свалка

В руины превратился некогда красивый отель в Казани. Но пугает жителей близлежащих домов не развалины, а строительный мусор, отходы и как следствие крысы — когда приведут территорию в порядок выясняла Алиса Величко.
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