Air ambulance from Bermuda missing

The U.S. Coast Guard is searching for a missing air ambulance with six people that lost contact with controllers Saturday on its way to Boston.
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