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Царьград

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"На меня вылили ушат грязи": Надежда Бабкина рассказала правду о войне

"На меня вылили ушат грязи": Надежда Бабкина рассказала правду о войне

Она видела Мариуполь, Донецк, Луганск. Развалины театров, рыдающих мужчин и детей с плакатами "Возьмите нас домой".

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