«Три дня тишины» начались перед выборами в Сербии

Согласно сообщению агентства Tanjug, в Сербии начался трехдневный режим тишины перед внеочередными выборами в Народную скупщину (однопалатный парламент), а также выборами в органы местного самоуправления, назначенными на 17 декабря, передает ТАСС.
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