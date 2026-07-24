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Появились подробности о легком боевом самолете, который показали Путину

Появились подробности о легком боевом самолете, который показали Путину

Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, который теперь стал полноценным легким фронтовым боевым самолетом, получил обновление оборудования более чем на 50%, включая новейшие прицельные системы и радиолокационную станцию.

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