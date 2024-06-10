В Перми утвердили застройку для микрорайона ДКЖ

Застройщику предстоит возвести 230 тысяч квадратных метров недвижимости.Правительство Пермского края внесло корректировки в Правила землепользования и застройки города, связанные с комплексным развитием микрорайона ДКЖ.
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