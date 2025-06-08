Глава СК поручил возбудить дело после драки Вагабова с ухажером возлюбленной

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как скандально известный боец ММА Ислам Вагабов избил ухажера своей возлюбленной на улице в Санкт-Петербурге.
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