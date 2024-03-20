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И тут вражеский снаряд взорвался перед нашим танком: группа диверсантов опять «ломится» в Козинку

И тут вражеский снаряд взорвался перед нашим танком: группа диверсантов опять «ломится» в Козинку

Очередная пехота украинских самоубийц зашла на окраину поселка в Грайворонском округе. Чтоб уничтожить ди версантов, экипаж танка ВС РФ почти в упор подошел к противнику и прямой наводкой ликвидировал группу диверсантов.

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