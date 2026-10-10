В «Аркаиме» открыли выставку о глине с аммонитом и керамикой бронзы

В музее-заповеднике «Аркаим» начала работу экспозиция «Глина: материя смысла», охватывающая период от окаменевшей глины с аммонитом и сосудов бронзового века до работ современных художников.
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