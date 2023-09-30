Театр абсурда
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Театр абсурда

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Япония требует от России не прекращать закупки японской рыбы, иначе их фирмы получат убытки

Япония требует от России не прекращать закупки японской рыбы, иначе их фирмы получат убытки

В рыбной отрасли России складывается странная ситуация, мы добываем огромное количество морепродуктов, а чужие страны поставляют нам рыбу и хорошо на этом зарабатывают.

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Комментарии
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Е Ва
раз требуют, значит кто то позволяет...требовать(((
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18 час.
N
Nata
Они сами себе позволили.
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18 час.
Михаил Фадеев
Да вы попробуйте сначала - вас же потом за уши не оттащишь!
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18 час.

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