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Чеферин об Украине в заявке на проведение ЧМ-2030: «Это интересно в символическом плане. Этот турнир будет посвящен миру»

Президент УЕФА высказался о внесении Украины в заявку на проведение чемпионата мира-2030. Украина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии.

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