Власти Муравленко ищут подрядчика для благоустройства новой зоны отдыха

В Муравленко ищут подрядчика для благоустройства зоны отдыха в районе дома № 61 на улице Ленина. На участке планируют построить амфитеатр и игровой комплекс для детей, а также сделать геопластику — искусственный рельеф, который послужит вместо сидений перед сценой.
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