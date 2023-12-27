Заказ на истребители пятого поколения Су-57 в России в 2023 году вырос в два раза

В Российской Федерации растет количество заказов на производство истребителя пятого поколения Су-57. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Юрий Слюсарь.