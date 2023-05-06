«Это проблема»: Москва оказалась в индийской ловушке при торговле нефтью

Темпы дедолларизации России и Азии превышают допустимую скорость внедрения этого процесса. Порой экономические отношения партнеров не позволяют быстро «переварить» закономерные последствия ускоренного отхода от доллара к национальным валютам.
Темпы дедолларизации России и Азии превышают допустимую скорость внедрения этого процесса. Порой экономические отношения партнеров не позволяют быстро «переварить» закономерные последствия ускоренного отхода от доллара к национальным валютам.
Свежие комментарии