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«Это проблема»: Москва оказалась в индийской ловушке при торговле нефтью

«Это проблема»: Москва оказалась в индийской ловушке при торговле нефтью

Темпы дедолларизации России и Азии превышают допустимую скорость внедрения этого процесса. Порой экономические отношения партнеров не позволяют быстро «переварить» закономерные последствия ускоренного отхода от доллара к национальным валютам.

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