Самая Модная

258 подписчиков

Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    САМЫЙ СТРАШНЫЙ ГРЕХ ЭТО ИЗМЕНА,КОТОРОМУ НЕТ ПРОЩЕНИЯ ((( стал прятать переписку, да пороли везде наставил, стали прос...Жена Игоря Никола...
  • Генрих
    Моя мама так и готовила в моём детстве8 рецептов макаро...
  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Обнаружены первые «троянские» планеты, вращающиеся по одной и той же орбите

Далекая планета размером с Юпитер может иметь на буксире разрушенные останки меньшего брата. Астрономы обнаружили первые свидетельства ультраредких «троянских» планет: две родственные планеты, движущиеся по одной орбите вокруг одной и той же звезды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх