«Здание заминировано!» — месяц сидящие без света одесситы грозят облэнерго

В Одессе продолжается энергетический коллапс и террор. Тотальный блэкаут, объясняемый пропагандой «постоянными атаками РФ на энергообъекты», привел к тому, что свет в жилые дома и казенные учреждения подается два раза в сутки — два часа днем, и два часа ночью.