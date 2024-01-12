Лесники следят за тем, чтобы дикие животные не испытывали недостатка в пище

Зимой у лесных животных особый рацион. Лесники заботятся о том, чтобы животные не испытывали недостатка в пище, особенно сейчас, когда из-за мороза и большого слоя снега им становится все труднее найти пищу.
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