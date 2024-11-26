Спецоперация против России провалилась, не начавшись: Правнучку Хрущёва отменили в "Ельцин Центре

© Dmitry Chasovitin/Globallookpress Возмущённая либеральная общественность уже высказалась в духе-"стукачи отменили выступление светоча мысли" В "Ельцин Центре" должна была выступить правнучка Никиты Хрущёва - Нина Хрущёва, живущая в США и ранее уже не раз отличившаяся резкими высказываниями о "виновности" России и даже расчленении нашей страны.
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