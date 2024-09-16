Мизулину возмутили игры бабушки с внучкой-квадробером в Петербурге

Женщина бросала ребенку палку, а та послушно бежала за ней и приносила обратно. В Петербурге в одном из дворов пенсионерка гуляла с внучкой-квадробером — она кидала ей палку, и девочка послушно бегала за ней, приносила обратно.
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