В Актау из-за ремонта в некоторых микрорайонах отключили техническую и питьевую воду

По данным ГКП «Каспий жылу, су арнасы», в связи с проводимыми ремонтными работами в следующих микрорайонах временно отключат питьевую и техническую воду: - в 4 микрорайоне в домах №61–62 ограничена питьевая вода.
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