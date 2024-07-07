Российская система ПВО, использующая беспилотные летательные аппараты FPV, успешно прошла испытания на гражданском аэродроме

Серия испытаний системы противовоздушной обороны (ПВО), которая интегрирована с беспилотными летательными аппаратами с видом от первого лица (FPV), была проведена на одном из действующих гражданских аэродромов в России.
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