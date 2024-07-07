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Российская система ПВО, использующая беспилотные летательные аппараты FPV, успешно прошла испытания на гражданском аэродроме

Российская система ПВО, использующая беспилотные летательные аппараты FPV, успешно прошла испытания на гражданском аэродроме

Серия испытаний системы противовоздушной обороны (ПВО), которая интегрирована с беспилотными летательными аппаратами с видом от первого лица (FPV), была проведена на одном из действующих гражданских аэродромов в России.

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