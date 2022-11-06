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«Атлетико» – «Эспаньол». Онлайн-трансляция начнется в 16:00

«Атлетико» – «Эспаньол». Онлайн-трансляция начнется в 16:00

«Атлетико» примет «Эспаньол» в стартовом матче 13-го тура Ла Лиги.  Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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