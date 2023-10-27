Прибил ноги к полу и поджег. В Екатеринбурге врачи пытаются спасти жертву бывшего

В Екатеринбурге врачи больницы № 40 пытаются спасти 41-летнюю Оксану Кузьменко. Женщина сильно пострадала от своего бывшего бойфренда Олега Щеголихина, с которым рассталась после того, как он поднял на нее руку.
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