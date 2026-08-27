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Леонов: с 1 сентября меняется порядок диспансерного наблюдения за пациентами с расстройствами

Леонов: с 1 сентября меняется порядок диспансерного наблюдения за пациентами с расстройствами

Глава Комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) напомнил, что с 1 сентября меняется порядок диспансерного наблюдения за пациентами с вызванными наркоманией или алкоголизмом психическими расстройствами.

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