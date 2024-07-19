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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Башкортстанда иң яхшы музыкаль әсәрләр бәйгесе игълан ителде

Башкортстанда иң яхшы музыкаль әсәрләр бәйгесе игълан ителде

2024 елда Башкортстанда иң яхшы музыкаль әсәрләрне ачыклау буенча республика бәйгесе уза. Бәйге нигезләмәсен раслаган Мәдәният министрлыгы карары хокукый мәгълүмат порталында чыккан дип яза «Башинформ» агентлыгы.

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