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Камеры, репетиции, неожиданные замены: что на самом деле происходило с участниками «Поля чудес»

Камеры, репетиции, неожиданные замены: что на самом деле происходило с участниками «Поля чудес»

У «Поля чудес» есть одна удивительная особенность: зритель видит несколько минут, а участник потом ещё долго живёт с этой историей.

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