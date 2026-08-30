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Шняги.Нет

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Воскресный юмор: то, что точно поднимет настроение

Воскресный юмор: то, что точно поднимет настроение

К концу недели интернет наконец-то успокаивается. Никому не хочется вступать в жаркие споры о важных вещах, когда можно просто посмотреть на кота с забавной мордой и неожиданно узнать в нём себя.

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