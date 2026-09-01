В Орловской области пьяный водитель пустил в ход кулаки при задержании

Житель Верховского района ответит за нападение на полицейского. В Орловской области передано в суд резонансное уголовное дело о нападении на сотрудника Госавтоинспекции: водитель, севший за руль в состоянии опьянения, не только попытался уйти от ответственности, но и пустил в ход кулаки.
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