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В Орловской области пьяный водитель пустил в ход кулаки при задержании

В Орловской области пьяный водитель пустил в ход кулаки при задержании

Житель Верховского района ответит за нападение на полицейского. В Орловской области передано в суд резонансное уголовное дело о нападении на сотрудника Госавтоинспекции: водитель, севший за руль в состоянии опьянения, не только попытался уйти от ответственности, но и пустил в ход кулаки.

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