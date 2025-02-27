SUSANIN
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SUSANIN

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Гендиректор концерна «Калашников» предложил предприятиям Удмуртии объединяться вокруг Союза машиностроителей РФ

Гендиректор концерна «Калашников» предложил предприятиям Удмуртии объединяться вокруг Союза машиностроителей РФ

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоялась расширенная встреча генерального директора АО «Концерн «Калашников» и члена бюро Союза машиностроителей России Алана Лушникова с главой Удмуртии Александром Бречаловым и руководителями ведущих промышленных предприятий региона.

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