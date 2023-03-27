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Из сферы российской авиационной промышленности пришли хорошие, если не лучшие, новости последней недели

Из сферы российской авиационной промышленности пришли хорошие, если не лучшие, новости последней недели

﻿﻿Из сферы российского авиапрома пришли хорошие, если не самые лучшие, новости прошедшей недели. Легкий многоцелевой самолет LMS-901 «Байкал» совершил первый полет.

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