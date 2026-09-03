Дженнифер Лоуренс снялась для Vogue в Венеции и её заподозрили в проведении пластической операции

Дженнифер Лоуренс стала героиней рекламной съёмки для Vogue, спонсируемой Dior Beauty. 36-летняя актриса позировала фотографу Марко Лесси в отеле Belmond Hotel Cipriani в Венеции, где в эти дни проходит 83-й Венецианский кинофестиваль.