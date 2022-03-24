Кайл Лаури – о перепалке в тайм-ауте: «Иногда страсти вырываются наружу»

Разыгрывающий «Майами» Кайл Лаури прокомментировал эпизод, когда главный тренер Эрик Споэльстра и защитник Джимми Батлер устроили перепалку в тайм-ауте матча с «Голден Стэйт».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх