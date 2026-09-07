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SUSANIN

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Житель Удмуртии отправится в колонию за склонение подростка к потреблению наркотика

Житель Удмуртии отправится в колонию за склонение подростка к потреблению наркотика

Якшур-Бодья. Удмуртия. Суд в Удмуртии приговорил 19-летнего жителя Якшур-Бодьи за склонение 16-летнего подростка к потреблению наркотика.

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