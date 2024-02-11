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Пациенты ярославской больницы возмутились ужином в виде пирожка

Пациенты ярославской больницы возмутились ужином в виде пирожка

В ревмотделении Ярославской областной больницы пациенты получили 9 февраля на ужин только пирожок.Фото этого пирожка они разместили в сообществе «Свободный Ярославль 2:0», сопроводив подписью: "По пятницам кормят так! И это весь ужин! Простите, но это уже конкретное безобразие!!!" Администрация госучреждения «Областной клинической больницы» оперативно отреагировала на эту ситуацию, разместив свой комментарий в соцсети.

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Комментарии
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F I
А я в больницах с удовольствием не доедаю малосъедобную  больничную бурду из которой съедобны только пирожок ,булка и омлет  ))) За неделю или 10 дней стабильно сбрасываю 3 кг лишнего веса !)
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16 час.

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