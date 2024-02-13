Медведев назвал интервью Путина Карлсону лекарством для лидеров западного мира

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера ФРГ Олафа Шольца на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
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