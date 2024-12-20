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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Пари НН» перепутал евро и рубли, когда делал предложение Кокшарову. Удальцов думал, что форвард «Краснодара» получает 400 тысяч евро, а не рублей (Иван Карпов)

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Ивана Карпова, спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов перепутал евро и рубли, когда делал предложение футболисту «Краснодара» Александру Кокшарову, которого нижегородцы арендовали.

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